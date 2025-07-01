В Грузии вдвое повысят штрафы за переделанные глушители и другие самовольные изменения авто

01.07.2025 19:47





В Грузии в два раза вырастут штрафы за самовольную модификацию выхлопа транспортных средств. Соответствующие поправки в закон «О дорожном движении» рассматривает парламент страны, они уже одобрены в первом чтении.



Инициатором поправок выступила правящая «Грузинская мечта». Согласно законопроекту, штраф за самовольную переделку глушителя увеличивается с 100 до 200 лари, а с водительского удостоверения за такое нарушение теперь будет сниматься не 10, а 30 штрафных баллов.



Кроме того, полицейским предоставляется право отстранять водителя от управления и отправлять транспортное средство на специальную стоянку.



Поправки также распространяются на автомобили, в которых самовольно изменены: топливный бак, кузов, установлена газовая система или иным образом нарушена заводская конструкция.



Значительно ужесточаются штрафы за установку проблесковых маячков, не предусмотренных законом. В случае самовольной установки маячка другого цвета без разрешения штраф составит 2000 лари, устройство будет конфисковано, а с водительского удостоверения спишут 15 баллов.



Также ужесточат наказания для нарушителей-пешеходов:



за нарушение правил перехода улицы и несоблюдение знаков — штраф повышен с 10 до 50 лари;

на автомагистралях и дорогах государственного значения — до 100 лари.

Поправки вступят в силу после окончательного одобрения парламентом в трёх чтениях, подписания президентом и официальной публикации.





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