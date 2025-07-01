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Джеймс Макклир: Грузинские политзаключенные заслуживают свободы
01.07.2025 20:57
Иванишвили и его коррумпированное правительство немедленно должны подпасть под санкции Объединенного королевства, - об этом на своей странице в социальной сети Х пишет британский депутат Джеймс Макклир.
По его словам, «грузинские политзаключенные заслуживают свободы».
»Было большей честью, что в своем сильном письме из тюрьмы Зураб Джапаридзе (прим. один из лидеров «Коалиции за перемены») упомянул и меня.
Иванишвили и его коррумпированное правительство немедленно должны подпасть под санкции Объединенного королевства.
Зураб и все грузинские политзаключенные заслуживают свободы и справедливости», - пишет Макклир.
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