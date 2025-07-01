Парламент поддержал в первом чтении поправку к закону "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства"

01.07.2025 20:57





Парламент обсудил поправки к закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» в ускоренном порядке 81 голосом на пленарном заседании внеочередной сессии.



По словам Торнике Чеишвили, первого заместителя председателя комитета по юридическим вопросам, проект определяет процедуру проверки места жительства, работы или другой частной собственности с целью выявления незаконной миграции.



«В закон добавлена статья, согласно которой, в целях выявления иностранца без законных оснований и/или проверки места жительства иностранца, или обнаружения проездного документа иностранца, уполномоченный орган министерства внутренних дел получит возможность провести досмотр иностранцапо месту жительства или работы, или для заключения», — заявил Торнике Чеишвили.



По его словам, если возникнет острая необходимость и промедление может привести к побегу иностранца либо уничтожению или сокрытию проездного документа иностранца, то уполномоченный орган МВД будет иметь право немедленно начать проверку соответствующего места жительства или места работы, иного частного имущества и собственности и в течение суток обратиться к судье с соответствующим ходатайством.



Также, во время проверки места жительства и/или работы иностранца полиция будет уполномочена проводить освидетельствование, идентификацию личности, поверхностный осмотр, досмотр личности, а также принимать другие превентивные или принудительные меры в случаях, предусмотренных законодательством Грузии.















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