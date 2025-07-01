Ника Гварамия: Олигархия должна быть низложена!

01.07.2025 21:29





Те, кто думают, что идут выборы, допускают серьезную ошибку, - об на своей странице в социальной сети Facebook пишет лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, находящийся в заключении.



По его словам, «олигархия должна быть низложена».



«Эй, палач Джсебе (прим. судья Джвебе Начкебия), приложи ухо к земле и прислушайся: «Грядет, грядет революция».



Те, кто думают, что идут выборы, допускают серьезную ошибку. Жаль, но на этом вопросе мы больше останавливаться не будем.



Ни для чего не остается места, ни для пространства, ни для времени и ни для мысли, когда на чаше весов спасение родины.



Amicus Plato...



Олигархия должна быть низложена!», - пишет Ника Гварамия.





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