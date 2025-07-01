Бенжамен Хаддад: Авторитарные отклонения «Грузинской мечты» - неприемлемы

01.07.2025 21:33





Авторитарные отклонения «Грузинской мечты»» являются неприемлемыми – указанная траектория противоречит европейским устремлениям грузинского народа, мы не оставим это без ответа, - пишет на своей странице в социальной сети Х министр-делегат по делам Европы министерства Европы и иностранных дел Франции Бенжамен Хаддад.



По словам французского министра, он принял участие в координационной встрече по ситуации в Грузии со своим британским коллегой.



«Авторитарные отклонения «Грузинской мечты» являются неприемлемыми.



Сегодня я принял участие в координационной встрече по ситуации в Грузии, инициированной Стивеном Даути [государственный министр Великобритании по делам Европы].



Указанная траектория противоречит европейским устремлениям грузинского народа, мы не оставим это без ответа», - пишет Хаддад.





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