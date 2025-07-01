Министерства иностранных дел Грузии и Японии провели очередные политические консультации в Тбилиси

01.07.2025 21:41





Первого июля в Тбилиси состоялись 14-е политические консультации между министерствами иностранных дел Грузии и Японии. С грузинской стороны консультациями руководил заместитель министра Александр Хвтисиашвили, а с японской стороны — глава Генерального директората по европейским делам Масаки Исикава. Об этом сообщает МИД Грузии.



В рамках встречи стороны обсудили широкий спектр существующих партнерских отношений между двумя странами, как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Была отмечена растущая динамика позитивного сотрудничества между правительствами и выражена готовность к взаимной поддержке.



Японская сторона подтвердила свою неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ.



В ходе консультаций особое внимание было уделено важности обмена визитами на высоком уровне, двустороннему сотрудничеству по линии исполнительной и законодательной властей, существующему торгово-экономическому сотрудничеству и будущим перспективам, сотрудничеству в сфере туризма и укреплению связей между людьми.



В рамках встречи были обсуждены вызовы и вопросы безопасности в различных регионах мира.



Стороны также обсудили позитивную практику сотрудничества между Грузией и Японией в международных организациях и важность его укрепления.



Японской стороне была предоставлена подробная информация о ситуации и вызовах на оккупированных территориях Грузии.







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