Трамп: Без субсидий Илону Маску, наверное, придется закрыть свою компанию и вернуться домой, в Южную Африку

01.07.2025 22:08





Без субсидий Илону Маску, наверное, придется закрыть свою компанию и вернуться домой, в Южную Африку, - об этом в социальной сети Truth Social пишет президент США Дональд Трамп.



»Илон Маск до того, как оказал мне твердую поддержку, как президенту, знал, что я сильный противник »мандата электромобилей». Это смешно, и всегда было большой частью моей кампании. Электромобили – это хорошо, но нельзя заставлять всех их иметь. Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с большой разницей, и без субсидий Илону, наверное, придется закрыть компанию и вернуться домой, в Южную Африку. Никаких ракет, сателлитов или производства электромобилей, и наша страна много сэкономит. Может, департамент эффективности (DOGE) должен лучше взглянуть на это? – Будут сэкономлены большие средства!!!», - пишет Трамп.





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