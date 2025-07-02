Премьер-министр Грузии поблагодарил моряков за вклад в развитие страны

02.07.2025 10:08





С гордостью отмечу, что сегодня в Грузии насчитывается более 19 000 действующих моряков, и это число постоянно растёт. Этот факт свидетельствует о растущей популярности морских профессий и эффективности нашей системы образования, – заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе во время выступления на мероприятии, посвящённом Дню моряка в Батуми.



По словам главы правительства, в стране были проведены масштабные реформы в сфере морского образования и сертификации: внедрены стандарты Международной морской организации (IMO) и Европейского союза. Реформы в этой области продолжатся и в будущем.



«Грузия является членом Международной морской организации с 1993 года и активно выполняет взятые на себя обязательства. Доказательством этого служит успешно пройденный в этом году международный аудит, а также стабильное, многолетнее присутствие Грузии в »белом списке» организации», – отметил премьер-министр.



Он подчеркнул, что правительство активно работает над дальнейшим развитием морского сектора. Важным проектом назван цифровой переход отрасли. С октября прошлого года в стране функционирует Национальная морская система «одного окна», которая уже упростила процедуры захода и выхода судов в портах. В ближайшее время будет внедрена новая электронная платформа, призванная улучшить управление логистическими процессами в портах.



«Уникальное географическое расположение Грузии даёт нашей стране стратегическое преимущество в сфере международной торговли. Мы всё активнее становимся надёжным связующим звеном между Европой и Азией в рамках проекта »Средний коридор», что повышает роль и значение наших моряков», – добавил Кобахидзе.



Он выразил благодарность каждому грузинскому моряку:

«Без вашего героического труда невозможно было бы обеспечить прогресс Грузии. С праздником вас! Желаю спокойного моря, безопасного плавания и всегда благополучного возвращения на родину».



Премьер-министр подчеркнул, что благосостояние грузинских моряков, достойные условия труда и жизни являются главным приоритетом государства. В этом контексте он отметил, что с февраля вступила в силу Международная конвенция о труде в морском судоходстве, которая гарантирует защиту прав моряков.



«Отмечая День моряка, мы выражаем уважение к самоотверженному труду моряков и их уникальному вкладу в международное судоходство, мировую экономику и развитие общества. Мы также вспоминаем тех, кто посвятил жизнь морскому делу. Их заслуги – гордость морской истории нашей страны.



Каждый грузинский моряк – наша национальная гордость. Морские сертификаты, выданные Грузией, признаются в Европейском союзе и более чем в 50 странах мира. Это признание профессионализма, трудолюбия и надёжности наших моряков на международном уровне. Они вносят значительный вклад в экономику Грузии – около 200 миллионов долларов США ежегодно. И сегодня тысячи грузинских моряков с честью представляют нашу страну по всему миру», – заключил Иракли.





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