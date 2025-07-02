Парламент работает надо новыми попправками к закону «Об общих судах»

02.07.2025 10:12





Парламент «Грузинской мечты» рассматривает новые поправки к поправкам к закону«Об общих судах», принятым на прошлой неделе в ускоренном порядке. Изменения направлены на устранение законодательных пробелов, как объяснили инициаторы.



Поправки включают уточнение положений о фото-, видео- и аудиосъёмке в здании суда, зале заседаний и его дворе. Теперь в законе прямо указано, что аудиозапись также запрещена, наряду с фото-, кино- и видеосъёмкой и трансляцией, за исключением случаев, когда это осуществляется самим судом или уполномоченным им лицом.



В редакции, принятой сегодня в l чтении, говорится:

«В суде (в здании, зале заседаний и дворе) фото-, кино-, видео- и аудиозапись, а также трансляция запрещены, за исключением случаев, когда это осуществляется самим судом или уполномоченным им лицом».



Также уточнено, что фото-, видео- и аудиозапись, а также трансляция судебных заседаний могут быть разрешены только по решению Высшего совета юстиции в отношении конкретного заседания.



Кроме того, в закон возвращается норма, исключённая на прошлой неделе: один и тот же судья может быть направлен в другой суд без его согласия только один раз в течение 10 лет.



Изменяется порядок участия судей в мероприятиях: теперь решения по этим вопросам принимает Высший совет юстиции, а не его секретарь, как было ранее.



Также пересматривается порядок временного замещения председателя районного суда: при его отсутствии обязанности исполняет заместитель, а если и он отсутствует, то один из судей по решению председателя суда. В предыдущей редакции это определял председатель апелляционного суда.



Наконец, участие судьи в программе повышения квалификации теперь может быть использовано как в качестве основного, так и в качестве дополнительного дисциплинарного взыскания.

Законопроект был принят в l чтении. Окончательное голосование состоится завтра и будет проведено в двух чтениях.





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