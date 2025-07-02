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Парламент работает надо новыми попправками к закону «Об общих судах»
02.07.2025 10:12
Парламент «Грузинской мечты» рассматривает новые поправки к поправкам к закону«Об общих судах», принятым на прошлой неделе в ускоренном порядке. Изменения направлены на устранение законодательных пробелов, как объяснили инициаторы.
Поправки включают уточнение положений о фото-, видео- и аудиосъёмке в здании суда, зале заседаний и его дворе. Теперь в законе прямо указано, что аудиозапись также запрещена, наряду с фото-, кино- и видеосъёмкой и трансляцией, за исключением случаев, когда это осуществляется самим судом или уполномоченным им лицом.
В редакции, принятой сегодня в l чтении, говорится:
«В суде (в здании, зале заседаний и дворе) фото-, кино-, видео- и аудиозапись, а также трансляция запрещены, за исключением случаев, когда это осуществляется самим судом или уполномоченным им лицом».
Также уточнено, что фото-, видео- и аудиозапись, а также трансляция судебных заседаний могут быть разрешены только по решению Высшего совета юстиции в отношении конкретного заседания.
Кроме того, в закон возвращается норма, исключённая на прошлой неделе: один и тот же судья может быть направлен в другой суд без его согласия только один раз в течение 10 лет.
Изменяется порядок участия судей в мероприятиях: теперь решения по этим вопросам принимает Высший совет юстиции, а не его секретарь, как было ранее.
Также пересматривается порядок временного замещения председателя районного суда: при его отсутствии обязанности исполняет заместитель, а если и он отсутствует, то один из судей по решению председателя суда. В предыдущей редакции это определял председатель апелляционного суда.
Наконец, участие судьи в программе повышения квалификации теперь может быть использовано как в качестве основного, так и в качестве дополнительного дисциплинарного взыскания.
Законопроект был принят в l чтении. Окончательное голосование состоится завтра и будет проведено в двух чтениях.
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