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Сегодня следственная комиссия дистанционно опросит Георгия Гахария
02.07.2025 10:56
Лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария сегодня будет дистанционно опрошен следственной комиссией.
Георгий Гахария вызван на повторный опрос по т.н. делу Чорчана.
Опрос Гахария на заседании следственной комиссии начнется в 16:00.
Как отметила председатель комиссии Тея Цулукиани, Георгий Гахария будет обязан «сам обеспечить техническую часть при включении и не отключаться до конца заседания».
До опроса Георгия Гахария на вопросы членов комиссии еще раз ответят Торнике Герлиани и Имеда Майсурадзе, а также генерал Мамия Балахадзе.
Согласно повестке дня, заседание начнется в 09:30 в законодательном органе и должно продлиться до 19:00.
На заседании также будет обсуждаться ситуация на оккупированных территориях Грузии, сложившаяся в 2004-2012 годах, и августовская война 2008 года.
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