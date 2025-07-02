Сегодня следственная комиссия дистанционно опросит Георгия Гахария

02.07.2025 10:56





Лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария сегодня будет дистанционно опрошен следственной комиссией.



Георгий Гахария вызван на повторный опрос по т.н. делу Чорчана.



Опрос Гахария на заседании следственной комиссии начнется в 16:00.



Как отметила председатель комиссии Тея Цулукиани, Георгий Гахария будет обязан «сам обеспечить техническую часть при включении и не отключаться до конца заседания».



До опроса Георгия Гахария на вопросы членов комиссии еще раз ответят Торнике Герлиани и Имеда Майсурадзе, а также генерал Мамия Балахадзе.



Согласно повестке дня, заседание начнется в 09:30 в законодательном органе и должно продлиться до 19:00.



На заседании также будет обсуждаться ситуация на оккупированных территориях Грузии, сложившаяся в 2004-2012 годах, и августовская война 2008 года.





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