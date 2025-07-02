Из Грузии был выдворен 41 иностранный гражданин

02.07.2025 12:22





По данным МВД, в последние дни в тесном сотрудничестве с Департаментом миграции МВД Грузии и соответствующими подразделениями МВД Грузии в рамках комплексных мер из Грузии был выдворен 41 иностранный гражданин.



«Всего из Грузии был выдворен 41 гражданин Азербайджана, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Непала, Пакистана, России, ЮАР, Армении и Зимбабве. В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещен въезд в страну», - говорится в заявлении.



По данным ведомства, в июне текущего года из Грузии было выдворено 124 иностранных гражданина, а по данным за 6 месяцев 2025 года из Грузии было выдворено 525 иностранных граждан.



«Примечательно, что в июне текущего года в результате комплексных мер, принятых сотрудниками Департамента миграции совместно с другими подразделениями агентства, из Грузии было выдворено в общей сложности 124 иностранных гражданина, а по данным за первые 6 месяцев 2025 года — в общей сложности 525 иностранных граждан, что на 280 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили в МВД.





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