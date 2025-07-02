Папуашвили: Члены партии Гахария получили 800 000 лари финансирования, не проведя ни дня в парламенте

02.07.2025 13:10





Члены партии «За Грузию» пропустили все заседания по неуважительной причине. Соответственно, можно сказать, что они сами прекращают себе мандат — они не провели ни минуты в здании парламента, однако получили около 800 тысяч лари партийного финансирования, - заявил на заседании бюро председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, получение финансирования партии будет приостановлено на 6 месяцев, вместе с прекращением депутатских полномочий.



«У нас есть вопрос по прекращению полномочий 13 членов парламента от партии «За Грузию». За весеннюю сессию проведено 26 пленарных заседаний. Все 26 из них они пропустили по неуважительной причине, соответственно, можно сказать, что они сами себе прекращают свои мандаты тем, что не выполняют мандат, полученный ими на выборах.



Хочу напомнить, что за этот созыв парламента, то есть после 26 октября, партия «За Грузию» получила около 800 000 лари партийного финансирования, не проведя в парламенте ни одного дня. Хотим напомнить о регуляции, что в случае прекращения мандатов партийное финансирование партии приостанавливается на 6 месяцев», - сказал Папуашвили.



Для справки, на сегодняшнем пленарном заседании будет вынесен на голосование вопрос о приостановке полномочий депутатов партии «Гахария за Грузию».





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