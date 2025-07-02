12 членов партии «Гахария за Грузию» лишились депутатских полномочий

02.07.2025 13:17





Депутаты партии «Гахария за Грузию» лишились депутатских полномочий.



Решение о досрочном прекращении полномочий депутата парламента было принято на сегодняшнем пленарном заседании.



В частности, были прекращены парламентские полномочия следующих членов партии: Теона Акубардия, Ана Бучукури, Георгий Гахария, Леван Гогичаишвили, Заза Тавадзе, Бека Лилуашвили, Натия Мезвришвили, Бердия Сичинава, Кахабер Кемоклидзе, Роин Кочорашвили, Дмитрий Цкитишвили, Звиад Дзидзигури.



Партия «Гахария за Грузию» не отозвала свой парламентский список, поэтому 12 ее членов по-прежнему считались членами парламента Грузии. Как отметил докладчик по данному вопросу на парламентской сессии, основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий членов партии Гахария стало их неявка на заседания парламента Грузии без уважительной причины.



Теперь места лишенных депутатских мандатов должны занять очередные 12 человек из избирательного списка партии.





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