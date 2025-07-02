Глава Антикоррупционного бюро: у FARA и закона «о грантах», много сторонников

02.07.2025 13:30





Антикоррупционное бюро продолжает проводить рабочие встречи с организациями и заинтересованными лицами, которых затрагивает законодательные новшества, касающиеся закона «о грантах», сообщил на пресс-конференции глава бюро Ражден Купрашвили.



«Сегодня и завтра у нас будут встречи с 400 неправительственными организациями. В рабочем формате мы обсудим регламенты мониторинга, которые определил закон.



У этих законов, таких как закон FARA и закон «о грантах», много сторонников. Их поддерживают те организации, которые хотят работать честно и прозрачно. Те, кто не поддерживает прозрачность, я считаю, занимаются скрытой деятельностью – это нехорошо. Это не демократический и не европейский стандарт, который они нам навязывают в эти дни.



Также ложна информация о том, что эти законы ограничивают деятельность какой-либо организации. Этот закон устанавливает регламент относительно прозрачности», — отметил Купрашвили.



Напомним, в Грузии с 31 мая вступил в силу закон т.н. американский аналог закона FARA.



В отличие от закона «О прозрачности иностранного влияния» (российского аналога закона об иноагентах — ред.), принятого в 2024 году, закон FARA (как утверждают в «Грузинской мечте») предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц, так и штраф — 10 000 лари (до 4 000$).



Проект предусматривает вопросы регистрации, обнародования соответствующих документов и представления годовой финансовой декларации. Также определены условия отмены регистрации и механизмы мониторинга, которые будут возложены на Антикоррупционное бюро.



Между тем НПО в Грузии уверены, что закон FARA станет оружием наказания для гражданского общества. Закон «о регистрации иностранных агентов» Грузии будет обжалован в Конституционном суде (КС) — об этом ранее заявили в «Ассоциации молодых юристов» (АМЮГ, GYLA). Эта НПО вместе со СМИ — Studio Monitor и Georgian News — уже подали соответствующий иск в КС.



БДИПЧ/ОБСЕ раскритиковало новый законопроект и заявило, что американская FARA, на основе которой разработан новый закон Грузии, имеет юридические гарантии, которые препятствуют навешиванию ярлыков на гражданское общество.



Напомним, закон FARA был утвержден в окончательном чтении парламентом Грузии в начале апреля 2024 года.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





