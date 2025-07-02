Саакашвили: Мы должны победить на улицах

02.07.2025 13:32





Третий президент Грузии прокомментировал решение восьми оппозиционных партий отказаться от участия в выборах в органы местного самоуправления. В социальной сети Facebook он написал:



«Мы хотим выборов, но независимых парламентских выборов, которые проходят на улицах.



Остальное — просто обман народа, мы должны победить на улицах. Я полностью поддерживаю заявление восьми партий», — пишет Михаил Саакашвили.



Напомним, восемь оппозиционных партий выступили с совместным заявлением об отказе от участия в предстоящих выборах. В заявлении говорится, что в нынешних реалиях участие в избирательном процессе не будет служить интересам граждан, а лишь «создаст видимость легитимности незаконного российского режима».



Оппозиционные партии заявляют, что путь к победе «лежит через полное несотрудничество с режимом» и продолжают общее национальное сопротивление вместе с гражданами Грузии.





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