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Саакашвили: Мы должны победить на улицах
02.07.2025 13:32
Третий президент Грузии прокомментировал решение восьми оппозиционных партий отказаться от участия в выборах в органы местного самоуправления. В социальной сети Facebook он написал:
«Мы хотим выборов, но независимых парламентских выборов, которые проходят на улицах.
Остальное — просто обман народа, мы должны победить на улицах. Я полностью поддерживаю заявление восьми партий», — пишет Михаил Саакашвили.
Напомним, восемь оппозиционных партий выступили с совместным заявлением об отказе от участия в предстоящих выборах. В заявлении говорится, что в нынешних реалиях участие в избирательном процессе не будет служить интересам граждан, а лишь «создаст видимость легитимности незаконного российского режима».
Оппозиционные партии заявляют, что путь к победе «лежит через полное несотрудничество с режимом» и продолжают общее национальное сопротивление вместе с гражданами Грузии.
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