Грузия ужесточает наркополитику по марихуане

02.07.2025 13:34





Парламент Грузии в ускоренном порядке рассматривает законопроект, ужесточающий ответственность за хранение, транспортировку и сбыт марихуаны.



Изменения предполагают упразднение статьи УК, которая предусматривала сравнительно мягкое наказание за незаконное приобретение или хранение марихуаны и растения каннабис. Вместо этого такие действия теперь будут регулироваться общими статьями, касающимися всех наркотических веществ с более строгими санкциями.



Поправки устанавливают следующие санкции в зависимости от объемов:

• До 10 г каннабиса, 5 г сухой или 10 г сырой марихуаны: административное наказание при первом нарушении, при повторном – штраф, общественные работы или лишение свободы до одного года.

• 10-155 г каннабиса, 5-70 г сухой или 10-140 г сырой марихуаны: уголовная ответственность, до 6 лет лишения свободы за хранение, до 7 лет за производство или перевозку.

• 155-750 г каннабиса, 70-250 г сухой или 140-500 г сырой марихуаны: от 5 до 8 лет лишения свободы за хранение, от 6 до 9 лет за производство или транспортировку.

• Свыше 750 г каннабиса, 250 г сухой или 500 г сырой марихуаны: от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.



Также предусмотрены жесткие меры в отношении тех, кто выращивает каннабис. Планируется пересмотреть решения Конституционного суда, ранее допустившие посев небольшого количества конопли для личного потребления, и приравнять такие действия к выращиванию других наркотикосодержащих растений. По новым правилам, за выращивание до 145 г каннабиса введут наказание до 6 лет тюрьмы, с возможностью альтернативных санкций – общественных работ или домашнего ареста.



Первые годы правления «Грузинской мечты» сопровождались либерализацией наркополитики. В 2018 году Конституционный суд Грузии декриминализовал употребление марихуаны, однако ее хранение, продажа, транспортировка и выращивание оставались уголовно наказуемыми. Более того, власти всерьез рассматривали возможность легализовать культивирование конопли в медицинских целях для экспорта. По данным СМИ, идею активно поддерживал миллиардер-основатель правящей партии Бидзина Иванишвили, но она столкнулась с жесткой критикой со стороны Церкви и части общества. В итоге, соответствующий вопрос сняли с повестки.



В последние годы «Грузинская мечта» кардинально изменила курс. Кампанию за декриминализацию наркотиков, которую раньше воспринимали как шаг к прогрессу, теперь в правительстве называют «иностранной манипуляцией» и «инструментом морального разложения молодежи».



Источник: Новости - Грузия

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