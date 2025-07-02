Amnesty International требует привлечь к ответственности виновных в полицейском насилии в Грузии

02.07.2025 13:58





1 июля стартовала глобальная кампания Amnesty International с требованием к грузинским властям привлечь к ответственности виновных в насилии в отношении участников проевропейских митингов. Международная организация отмечает, что с ноября 2024 года протестующие по всей Грузии сталкиваются с чрезмерным применением силы, произвольными задержаниями, пытками и другими видами жестокого обращения за участие в преимущественно мирных акциях против репрессивных законов и приостановки процесса по вступлению страны в ЕС.



«Власти Грузии должны положить конец практике разгонов и избиений протестующих, издевательств над ними и избирательного применения к ним уголовного законодательства. Международная поддержка и внимание критически важны для того, чтобы защитить право на мирный протест и заставить власти Грузии уважать свои обязательства в области прав человека», – заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.



В организации подчеркивают, что до сих пор ни один сотрудник правоохранительных органов не был привлечён к ответственности.



Amnesty International призывает Генерального прокурора Грузии обеспечить своевременное, независимое и эффективное расследование всех сообщений о пытках и ином жестоком обращении и обеспечить правосудие и полноценное возмещение ущерба для пострадавших.



Кампания Amnesty International, в частности, будет акцентировать внимание на делах в отношении конкретных протестующих, в том числе Сабы Схвитаридзе и журналистки Мзии Амаглобели, которые, по оценке организации, подверглись пыткам и жестокому обращению, а также несправедливому правосудию и лишению свободы за реализацию своего права на протест.





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