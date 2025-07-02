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Координационная встреча по ситуации в Грузии состоялась по инициативе Великобритании
02.07.2025 14:13
По инициативе правительства Великобритании 1 июля состоялась координационная онлайн-встреча, посвящённая текущей ситуации в Грузии.
Министр-делегат Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад после встречи написал в соцсети X, что «смещение «Грузинской мечты» в сторону авторитаризма неприемлемо».
«Этот курс противоречит европейским устремлениям грузинского народа, и мы не оставим это без ответа», — подчеркнул он.
По словам Хаддада, встречу организовал британский министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути, который также поделился публикацией французского коллеги.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, в онлайн-встрече приняли участие более 20 человек, в том числе представители внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и Швеции, Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), а также советник Хельсинкской комиссии США.
Ранее, 30 июня, МИД Великобритании вызвал временного поверенного в делах Грузии в Лондоне и выразил протест по поводу «ложных обвинений и публичных нападок» на партнёров, в том числе на Великобританию, со стороны грузинского правительства.
Представитель британского внешнеполитического ведомства заявил:
«Арест влиятельных оппозиционных лидеров — это очередная попытка грузинского правительства ограничить свободу и подавить инакомыслие»;
«Задержание политических соперников несовместимо с евроатлантическими стремлениями — если таковые у «Грузинской мечты» ещё остались — и с её собственными конституционными обязательствами»;
«Правительство Соединённого Королевства решительно рассматривает дальнейшие шаги, если Грузия не вернётся к уважению и защите демократии, свобод и прав человека».
Великобритания уже ввела санкции против ряда высокопоставленных грузинских чиновников. Пока что санкции не коснулись основателя и почётного председателя партии «Грузинская мечта», миллиардера и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.
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