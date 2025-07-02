Оперный певец Паата Бурчуладзе утверждает, что ему выписали 34 штрафа

02.07.2025 15:17





Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе, участвующий в проевропейских митингах сообщает в социальных сетях, что случайно узнал, что всего ему выписали 34 штрафа:



«Сегодня мы с (адвокатом) Никой Симонишвили пришли обжаловать 9-й штраф, и, о боже, у меня было 34 штрафа, о чем я случайно узнал здесь, в полиции.



Я на Руставели каждый вечер, в одно и то же время, 216 дней.



216 – 34 = 182. Спрашивается, где эти 182 штрафа?» — пишет Паата Бурчуладзе в социальных сетях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





