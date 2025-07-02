|
|
|
Оперный певец Паата Бурчуладзе утверждает, что ему выписали 34 штрафа
02.07.2025 15:17
Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе, участвующий в проевропейских митингах сообщает в социальных сетях, что случайно узнал, что всего ему выписали 34 штрафа:
«Сегодня мы с (адвокатом) Никой Симонишвили пришли обжаловать 9-й штраф, и, о боже, у меня было 34 штрафа, о чем я случайно узнал здесь, в полиции.
Я на Руставели каждый вечер, в одно и то же время, 216 дней.
216 – 34 = 182. Спрашивается, где эти 182 штрафа?» — пишет Паата Бурчуладзе в социальных сетях.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна