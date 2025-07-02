АМЮГ: «Новые поправки к закону отменяют важные гарантии свободы слова в Грузии»

02.07.2025 15:20





Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) называет недавние поправки к закону «О свободе слова и выражения» репрессивными и прогнозирует, что, как и другие законодательные инициативы такого рода, эти поправки также будут использованы правящей партией «Грузинская мечта» против граждан и критически настроенных СМИ.



О каких поправках идет речь?

«27 июня 2025 парламент Грузии принял инициированные «Грузинской мечтой» поправки к закону «О свободе слова и выражения», согласно которым:



Отменяется норма, по которой инициатор какого-либо ограничении свободы слова должен доказать релевантность инициативы, а любые сомнения, которые не могут быть доказаны в установленном законом порядке, должны быть разрешены в пользу защиты свободы слова;

В случае рассмотрения дела о клевете в суде бремя доказывания перешло на ответчика;

Уточнено определение клеветы — в него включены также публичные оскорбления;

Сокращены сроки рассмотрения дел о клевете — с одного месяца до 10 дней.

По словам GYLA, эти правки фактически отменяют важные гарантии свободы слова.



«Новые поправки являются очередным примером репрессивной политики «Грузинской мечты», направленной на ограничение свободы слова, политического дискурса, плюрализма, СМИ и гражданского пространства», – заявляет организация.



Напоминаем также, что с недавних пор в Грузии введены новые правила, существенно ограничивающие для журналистов возможность вести фото- и видеосъемку в залах, коридорах и перед зданием судов. Это было воспринято как очередная попытка воспрепятствовать работе независимых медиа, которые активно освещают судебные процессы над людьми, арестованными за свои политические убеждения.





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