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ЦИК призывает партии своевременно пройти процедуры, связанные с участием в местных выборах
02.07.2025 15:32
ЦИК призывает политические партии, заинтересованные в участии в муниципальных выборах, своевременно пройти необходимые процедуры для получения этого права.
Об этом говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии.
По данным ЦИК, представитель политического объединения должен не позднее 17 июля подать в комиссию заявление с просьбой о присвоении ему порядкового номера.
«Очередные выборы представительного органа муниципалитета — Сакребуло — и мэра самоуправляющегося города/самоуправляющейся общины состоятся 4 октября 2025 года — в первую субботу октября»
ЦИК призывает политические партии, заинтересованные в участии в муниципальных выборах, оперативно осуществить необходимые процедуры для получения этого права.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 38[1] Избирательного кодекса Грузии для получения порядкового номера представитель уполномоченного политического объединения должен подать заявление в ЦИК не позднее 17 июля текущего года», — говорится в заявлении ЦИК.
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