ЦИК призывает партии своевременно пройти процедуры, связанные с участием в местных выборах

02.07.2025 15:32





ЦИК призывает политические партии, заинтересованные в участии в муниципальных выборах, своевременно пройти необходимые процедуры для получения этого права.



Об этом говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии.



По данным ЦИК, представитель политического объединения должен не позднее 17 июля подать в комиссию заявление с просьбой о присвоении ему порядкового номера.



«Очередные выборы представительного органа муниципалитета — Сакребуло — и мэра самоуправляющегося города/самоуправляющейся общины состоятся 4 октября 2025 года — в первую субботу октября»



ЦИК призывает политические партии, заинтересованные в участии в муниципальных выборах, оперативно осуществить необходимые процедуры для получения этого права.



Напоминаем, что в соответствии со статьей 38[1] Избирательного кодекса Грузии для получения порядкового номера представитель уполномоченного политического объединения должен подать заявление в ЦИК не позднее 17 июля текущего года», — говорится в заявлении ЦИК.





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