Георгий Гахария о приостановке мандатов: вырвано из кремлевского учебника

02.07.2025 15:34





Лишение нас мандатов никогда не было процедурным вопросом, это касалось того, чтобы открыть путь для политически мотивированных уголовных преследований, лишить иммунитета перед выдвижением сфабрикованных обвинений и устранить серьезную политическую угрозу перед муниципальными выборами, - пишет Георгий Гахария на социальной платформе X, откликаясь на упразднение мандатов его партии.



«Сегодня «Грузинская мечта», действуя как однопартийный режим, единогласно проголосовала за отмену всех 12 мандатов партии «За Грузию».



Мы уже видели это раньше, страницу, вырванную из кремлевского учебника: снятие иммунитета, выдумывание уголовных обвинений и устранение политических альтернатив», - пишет Гахария.



По его словам, политический бойкот является конституционным правом, которым партия ответственно воспользовалась после фальсифицированных выборов 2024 года, отказавшись входить в захваченный законодательный орган, но не уступив мандат, данный народом.



Для справки, прекращены полномочия депутатов парламента от партии «Гахария за Грузию». Мандат в связи с неявкой на заседания без уважительной причины прекращен: Георгию Гахария, Теоне Акубардия, Анне Бучукури, Левану Гогичаишвили, Зазе Тавадзе, Беке Лилуашвили, Натии Мезвришвили, Бердии Сичинава, Кахе Кемоклидзе, Роину Кочорашвили, Дмитрию Цкитишвили и Звиаду Дзидзигури.



В настоящее время парламент XI созыва, в составе которого должно быть 150 членов, представлен 89 депутатами. Всего в парламенте XI созыва мандаты прекращены 61 депутату.





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