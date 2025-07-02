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В Батуми гостила делегация мэрии турецкого города Ризе


02.07.2025   15:40


Исполняющий обязанности мэра Батуми Гиорги Мурванидзе провёл встречу с делегацией Турции, которую возглавлял мэр города Ризе Рахми Метин.

В ходе встречи была подчеркнута тесная дружба между нашими странами. Стороны обсудили углубление существующего сотрудничества и возможности реализации совместных проектов в различных направлениях.

«Я рад приветствовать в Батуми делегацию дружественной нам страны. Многолетнее сотрудничество охватывает широкий спектр отношений в различных сферах, в том числе в области торговли и туризма. Отрадно отметить, что Батуми ежегодно посещают многочисленные гости из соседней страны, что ещё больше укрепляет наши культурные и экономические связи», – заявил Мурванидзе.


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