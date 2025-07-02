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В Аджарии отметили 31-ю годовщину со дня основания Службы специальной государственной охраны


02.07.2025   15:47


Председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили совместно с начальником Службы, генерал-лейтенантом Анзором Чубинидзе, поздравил сотрудников регионального управления с профессиональным праздником и подчеркнул важность их деятельности в обеспечении безопасности государственных институтов.

«Ваша роль в укреплении и защите государственной независимости имеет исключительное значение. Уже много лет вы вносите вклад в развитие нашего государства своим профессионализмом и самоотверженным служением. Особую благодарность хочу выразить господину Анзору Чубинидзе. Благодаря его руководству и усилиям каждого из вас Служба специальной государственной охраны превратилась в сильный институт международного уровня, готовый к любым вызовам», — отметил Сулхан Тамазашвили.


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