Парламент ужесточил административную ответственность за ряд нарушений, совершенных водителями и пешеходами

02.07.2025 16:28





Парламент ужесточил административную ответственность за ряд нарушений, совершенных водителями и пешеходами. Законодательный орган одобрил поправки на сегодняшнем внеочередном заседании в третьем чтении.



В частности, по решению парламента, увеличивается денежное наказание за управление транспортным средством, которое было произвольно переоборудовано – это приведет к штрафу в размере 100 лари вместо 200.



Транспортное средство с модифицированным глушителем будет считаться произвольно модифицированы.



В случае совершения вышеуказанного правонарушения сотрудник полиции будет уполномочен отстранить водителя от управления транспортным средством, а транспортное средство будет отправлено на специальную стоянку.



В дополнение к вышесказанному, на транспортное средство наложена ответственность за установку проблескового маячка любого другого цвета, отличного от установленного законодательством, с целью введения в заблуждение участника дорожного движения – это действие повлечет за собой штраф в размере 2 000 лари, а также конфискацию проблескового маячка и уменьшение количества баллов, присваиваемых водительскому удостоверению транспортного средства, на 15 баллов.



Повторные действия будут наказуемы, за что в качестве санкции будет предусмотрен штраф в размере 2 500 лари, а также конфискация проблесковых маячков и уменьшение количества баллов, начисляемых водительскому удостоверению транспортного средства, на 20 баллов.



Кроме того, административная ответственность за дрифтинг будет возложена на водителей всех видов транспортных средств.



Ужесточается административная ответственность и увеличиваются предусмотренные законом штрафы для пешеходов.



Пешеходам придется платить повышенные штрафы за неподчинение сигналу светофора, а также за игнорирование требований дорожных знаков или дорожной разметки.



Вместо 10 лари штраф составит 50 лари за неподчинение сигналу, регулирующему дорожное движение, а также за игнорирование требований дорожного знака или дорожной разметки. С 20 до 100 лари увеличивается санкция за повторное совершение данного деяния.



Если такое же деяние совершено на автомагистрали, международной или внутригосударственной дороге пешеход будет оштрафован на 100 лари. Повторное совершение такого же деяния в течение 1 года влечет за собой штраф в размере 200 лари.





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