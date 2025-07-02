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В партии Гахария подтверждают, что в партийном списке есть перестановка
02.07.2025 17:29
В партии «Гахария за Грузию» подтверждают, что в партийном списке есть перестановка, однако, по их словам, это является составной частью рабочего процесса к выборам местного самоуправления.
Как сообщили в партии «Интерпрессньюс», распространившаяся информация, будто в команде «Гахария за Грузию» есть противостояние, ложная.
«Мы с самого первого дня говорим, что готовимся к выборам самоуправления. Соответственно, перестановки в партийном списке также связаны с выборами самоуправления, часть в Тбилиси, часть в Кутаиси, и других городах будут мажоритарными кандидатами партии», - заявляют в партии.
Для справки, прекращены полномочия депутатов парламента от партии «Гахария за Грузию». Мандат в связи с неявкой на заседания без уважительной причины прекращен: Георгию Гахария, Теоне Акубардия, Анне Бучукури, Левану Гогичаишвили, Зазе Тавадзе, Беке Лилуашвили, Натии Мезвришвили, Бердии Сичинава, Кахе Кемоклидзе, Роину Кочорашвили, Дмитрию Цкитишвили и Звиаду Дзидзигури. Политическое объединение Георгия Гахария в отличие от других оппозиционных партий не снимало свой избирательный список. Это означает, что на повестке дня парламента будет стоять вопрос признания полномочий следующих 12 членов избирательного списка.
В настоящее время парламент XI созыва, в составе которого должно быть 150 членов, представлен 89 депутатами. Всего в парламенте XI созыва мандаты прекращены 61 депутату.
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