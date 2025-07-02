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Парламент в третьем чтении утвердил инициативу ужесточения административной ответственности
02.07.2025 17:29
Парламент в ускоренном порядке рассмотрел и принял в третьем чтении на сегодняшнем заседании инициативу об ужесточении административной ответственности за ряд нарушений для водителей и пешеходов.
Соответствующие поправки внесены в «Кодекс об административных правонарушениях».
Согласно поддержанному парламентом проекту, увеличивается денежная санкция за управление самовольно переделанным транспортным средством - штраф составит 200 лари вместо 100 лари.
Самовольно переделанным будет считаться и транспортное средство с переделанным глушителем.
В случае данного нарушения сотрудник полиции будет уполномочен отстранить водителя от управления транспортным средством, а транспортное средство будет отправлено на специальную стоянку.
В Кодекс также добавляются новые правонарушения.
В частности, вводится ответственность за установку на транспортном средстве сигнала мигалки любого цвета, кроме предусмотренного законом, с целью введения в заблуждение участника дорожного движения -данное действие влечет за собой штраф в размере 2000 лари, а также конфискацию сигнала мигалки и уменьшение количества баллов, присваиваемых водительскому удостоверению, на 15 баллов.
Повторное совершение данного деяния будет наказываться штрафом в размере 2500 лари, а также конфискацией сигнала и уменьшением количества баллов на 20.
Согласно поправкам, водители всех видов транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности за т.н. дрифт.
Ужесточается административная ответственность и увеличиваются предусмотренные законом штрафы для пешеходов. Пешеходам придется платить увеличенные штрафы за неподчинение сигналам, регулирующим дорожное движение, а также за игнорирование требований дорожных знаков или дорожной разметки - штраф составит 50 лари вместо 10 лари. Санкция за повторное совершение вышеуказанного деяния увеличивается с 20 лари до 100 лари.
За то же деяние, совершенное на автомагистрали, автомобильной дороге международного или внутригосударственного значения пешеход будет оштрафован на 100 лари. Если же в течение 1 года оно будет совершено повторно, штраф составит уже 200 лари.
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