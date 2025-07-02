Парламент в третьем чтении утвердил инициативу ужесточения административной ответственности

02.07.2025 17:29





Парламент в ускоренном порядке рассмотрел и принял в третьем чтении на сегодняшнем заседании инициативу об ужесточении административной ответственности за ряд нарушений для водителей и пешеходов.



Соответствующие поправки внесены в «Кодекс об административных правонарушениях».



Согласно поддержанному парламентом проекту, увеличивается денежная санкция за управление самовольно переделанным транспортным средством - штраф составит 200 лари вместо 100 лари.



Самовольно переделанным будет считаться и транспортное средство с переделанным глушителем.



В случае данного нарушения сотрудник полиции будет уполномочен отстранить водителя от управления транспортным средством, а транспортное средство будет отправлено на специальную стоянку.



В Кодекс также добавляются новые правонарушения.



В частности, вводится ​​ответственность за установку на транспортном средстве сигнала мигалки любого цвета, кроме предусмотренного законом, с целью введения в заблуждение участника дорожного движения -данное действие влечет за собой штраф в размере 2000 лари, а также конфискацию сигнала мигалки и уменьшение количества баллов, присваиваемых водительскому удостоверению, на 15 баллов.



Повторное совершение данного деяния будет наказываться штрафом в размере 2500 лари, а также конфискацией сигнала и уменьшением количества баллов на 20.



Согласно поправкам, водители всех видов транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности за т.н. дрифт.



Ужесточается административная ответственность и увеличиваются предусмотренные законом штрафы для пешеходов. Пешеходам придется платить увеличенные штрафы за неподчинение сигналам, регулирующим дорожное движение, а также за игнорирование требований дорожных знаков или дорожной разметки - штраф составит 50 лари вместо 10 лари. Санкция за повторное совершение вышеуказанного деяния увеличивается с 20 лари до 100 лари.



За то же деяние, совершенное на автомагистрали, автомобильной дороге международного или внутригосударственного значения пешеход будет оштрафован на 100 лари. Если же в течение 1 года оно будет совершено повторно, штраф составит уже 200 лари.





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