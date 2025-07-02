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ЦИК на основании заявления Георгия Гахарии отменил избирательную регистрацию восьми членов партии


02.07.2025   17:30


Центральная избирательная комиссия на основании заявления Георгия Гахарии отменила избирательную регистрацию восьми членов партии и исключила их из партийного списка.

В частности, ЦИК отменил предвыборную регистрацию следующих кандидатов в депутаты, выдвинутых партийным списком «Гахария за Грузию»: Элгуджи Хокришвили, Кахи Нуралидзе, Вахтанга Пачулия, Эрекле Думбадзе, Гочи Ткешелашвили, Коки Кобаладзе, Николоза Амирханашвили, Отара Шаликиани.

Опубликовано постановление председателя ЦИК об отмене избирательной регистрации кандидатов, выдвинутых по партийному списку зарегистрированного избирательного субъекта «Гахария за Грузиию» на парламентских выборах Грузии 26 октября 2024 года.






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