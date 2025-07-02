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В Грузии ужесточена ответственность за приобретение, хранение, перевозку конопли
02.07.2025 17:31
На пленарном заседании внеочередной сессии парламента Грузии поправки в закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркотической помощи» были рассмотрены в третьем чтении, в ускоренном порядке, и были поддержаны 82 голосами.
Вопрос на заседании представил председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе.
Согласно поправкам, органом, уполномоченным на импорт и оптовую реализацию наркотических средств и психотропных веществ, а также на проведение опиоидной заместительной терапии, определено только государственное учреждение.
«Это очень важный закон, в котором заложены интересы каждой семьи, каждого гражданина. Мы продолжим бороться с наркопреступностью, транспортировкой, ввозом и продажей наркотиков. Надеюсь, что этот закон послужит благополучию страны и будущих поколений», — заявил Заза Ломинадзе.
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