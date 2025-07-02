Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии ужесточена ответственность за приобретение, хранение, перевозку конопли


02.07.2025   17:31


На пленарном заседании внеочередной сессии парламента Грузии поправки в закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркотической помощи» были рассмотрены в третьем чтении, в ускоренном порядке, и были поддержаны 82 голосами.

Вопрос на заседании представил председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе.

Согласно поправкам, органом, уполномоченным на импорт и оптовую реализацию наркотических средств и психотропных веществ, а также на проведение опиоидной заместительной терапии, определено только государственное учреждение.

«Это очень важный закон, в котором заложены интересы каждой семьи, каждого гражданина. Мы продолжим бороться с наркопреступностью, транспортировкой, ввозом и продажей наркотиков. Надеюсь, что этот закон послужит благополучию страны и будущих поколений», — заявил Заза Ломинадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна