Тбилисском городском суде состоялось предварительное слушание по делу британки Бэллы Мэй Калли

02.07.2025 17:35





Белла Мэй Калли, 18 лет, из Тиссайда (Великобритания), числилась пропавшей в Таиланде. Родные паниковали, вели поиски, отец вылетел в Таиланд.



Напомним, британку арестовали 13 мая в аэропорту Тбилиси, при досмотре в её багаже нашли 12 килограммов марихуаны и около 2 килограммов гашиша.





Молодая женщина, обвиняемая в наркопреступлении, заявила, что её заставили ввезти в Грузию почти 12 килограммов наркотиков под пытками.



На заседании её адвокат, Малхаз Салакхаиа, сообщил судье Леле Каличенко, что Калли подверглась пыткам с использованием раскалённого железа.



Затем адвокат попросил обвиняемую показать руку судье. По описанию журналистов, находившихся в зале, на руке молодой женщины были видны следы ожогов.



»Я не хотела этого делать. Меня заставили так поступить. Я просто хотела путешествовать. Я хороший человек, учусь в университете, я чистый человек. Я не употребляю наркотики», – заявила Бэлла Мэй Калли на слушании.



Она въехала в Грузию из Таиланда два месяца назад. По словам адвоката, находясь в Таиланде, молодая женщина обратилась к местным правоохранителям с просьбой о помощи.



Однако, вместо помощи, её вернули к тем людям, которые над ней издевались.



Адвокат утверждает, что в таиландском аэропорту женщина также просила помощи у таможенной службы, но безуспешно. По его словам, до сих пор она не понимает, где именно находится географически. Ей лишь сказали, что она должна доставить наркотики, а по прибытии в пункт назначения их у неё заберут.



Однако Бэллу Мэй Калли задержали прямо в аэропорту грузинские правоохранители, а запакованные наркотические вещества были изъяты в качестве вещественных доказательств.







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