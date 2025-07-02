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Замглавы МИД Грузии выразил солидарность с Ираном – посольство
02.07.2025 18:58
Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили посетил мероприятие в посольстве Ирана в Грузии, посвященное «памяти мучеников, погибших во время нападения израильского режима», и выразил солидарность с Ираном, говорится в заявлении посольства.
30 июня и 1 июля в посольстве Исламской Республики Иран в Тбилиси состоялось соответствующее мероприятие, в котором приняли участие:
Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили
Посол Туркменистана в Грузии
Посол Казахстана
Временный поверенный Ирака
Военный атташе Китая
представители религиозных групп, в том числе председатель Управления мусульман Грузии и члены иранской диаспоры.
«Они сделали записи в открытой в посольстве книге соболезнований, выразив свои соболезнования и солидарность с Ираном», — сообщили в посольстве Ирана в Грузии, поблагодарив «друзей и партнеров за поддержку и сочувствие в этот трудный период».
Александр Хвтисиашвили занимает должность заместителя министра иностранных дел с 2018 года. Он был заместителем министра при Давиде Залкалиани, Илье Дарчиашвили и в настоящее время при Маке Бочоришвили.
В Палате представителей США соавтор и инициатор законопроекта MEGOBARI Act Джо Уилсон часто называет власть партии «Грузинская мечта» «антиамериканской» и «другом, партнёром и слугой интересов Ирана, России и Китая». За партнерские отношения с Тегераном, в том числе визитов Ираклия Кобахидзе, «Грузинскую мечту» критиковали и другие международные партнеры страны.
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