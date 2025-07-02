Замглавы МИД Грузии выразил солидарность с Ираном – посольство

02.07.2025 18:58





Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили посетил мероприятие в посольстве Ирана в Грузии, посвященное «памяти мучеников, погибших во время нападения израильского режима», и выразил солидарность с Ираном, говорится в заявлении посольства.



30 июня и 1 июля в посольстве Исламской Республики Иран в Тбилиси состоялось соответствующее мероприятие, в котором приняли участие:



Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили

Посол Туркменистана в Грузии

Посол Казахстана

Временный поверенный Ирака

Военный атташе Китая

представители религиозных групп, в том числе председатель Управления мусульман Грузии и члены иранской диаспоры.



«Они сделали записи в открытой в посольстве книге соболезнований, выразив свои соболезнования и солидарность с Ираном», — сообщили в посольстве Ирана в Грузии, поблагодарив «друзей и партнеров за поддержку и сочувствие в этот трудный период».



Александр Хвтисиашвили занимает должность заместителя министра иностранных дел с 2018 года. Он был заместителем министра при Давиде Залкалиани, Илье Дарчиашвили и в настоящее время при Маке Бочоришвили.



В Палате представителей США соавтор и инициатор законопроекта MEGOBARI Act Джо Уилсон часто называет власть партии «Грузинская мечта» «антиамериканской» и «другом, партнёром и слугой интересов Ирана, России и Китая». За партнерские отношения с Тегераном, в том числе визитов Ираклия Кобахидзе, «Грузинскую мечту» критиковали и другие международные партнеры страны.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





