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Замглавы МИД Грузии выразил солидарность с Ираном – посольство


02.07.2025   18:58


Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили посетил мероприятие в посольстве Ирана в Грузии, посвященное «памяти мучеников, погибших во время нападения израильского режима», и выразил солидарность с Ираном, говорится в заявлении посольства.

30 июня и 1 июля в посольстве Исламской Республики Иран в Тбилиси состоялось соответствующее мероприятие, в котором приняли участие:

Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили
Посол Туркменистана в Грузии
Посол Казахстана
Временный поверенный Ирака
Военный атташе Китая
представители религиозных групп, в том числе председатель Управления мусульман Грузии и члены иранской диаспоры.

«Они сделали записи в открытой в посольстве книге соболезнований, выразив свои соболезнования и солидарность с Ираном», — сообщили в посольстве Ирана в Грузии, поблагодарив «друзей и партнеров за поддержку и сочувствие в этот трудный период».

Александр Хвтисиашвили занимает должность заместителя министра иностранных дел с 2018 года. Он был заместителем министра при Давиде Залкалиани, Илье Дарчиашвили и в настоящее время при Маке Бочоришвили.

В Палате представителей США соавтор и инициатор законопроекта MEGOBARI Act Джо Уилсон часто называет власть партии «Грузинская мечта» «антиамериканской» и «другом, партнёром и слугой интересов Ирана, России и Китая». За партнерские отношения с Тегераном, в том числе визитов Ираклия Кобахидзе, «Грузинскую мечту» критиковали и другие международные партнеры страны.


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