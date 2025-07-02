Георгий Гахария предстал перед комиссией Цулукиани в онлайн режиме

02.07.2025 19:48





Мой лимит терпения не безграничен. Вы обязаны сидеть, где сидите и отвечать на мои вопросы, - так обратилась председатель временной следственной комиссии парламента Тея Цулукиани к председателю партии «Гахария за Грузию», бывшему министру внутренних дел Георгию Гахария на заседании временной следственной комиссии парламента, когда он говорил о т.н. деле Чорчана.



Он попросил Цулукиани дать ему возможность закончить разговор по этому вопросу и не прерывать .



«Для меня морально, по-человечески абсолютно непонятно и неприемлемо, когда государство, считающее, что оно защищает национальные интересы, использует сельское население для сбора показаний для политического преследования прокуратуры. В то время, когда вы превратили министра ВД собственного правительства и бывшего главу СГБ в обычных лжесвидетелей и доносчиков. Грузия тогда не имела эффективного контроля над этим лесом, и эффективный контроль над этим лесом осуществляли оккупационные силы. Это подтверждают не мои слова, а годовой отчет СГБ за 2019 год, пресс-релиз EUMM за 2019 год, а также заявление по итогам 49-го раунда Женевских переговоров, которое сделали представители Грузии.



Граждане Грузии должны понимать, что у Грузии не было эффективного контроля над этой территорией, его осуществляли оккупационные силы. Соответственно, с начала 2019 года все соответствующие органы, включая EUMM, СГБ и соответствующие подразделения Департамента специальных задач, которые время от времени находились на этой территории, поскольку не было ресурсов постоянного патрулирования и это было невозможно. В результате там были обнаружены признаки того, что эта территория готовилась для оккупации, осуществлению бордеризации. Отсюда и проистекали эти риски, когда зашедших туда людей задерживали, а некоторых отпускали», - сказал Гахария.



Члены комиссии несколько раз прерывали его, по поводу того, что им необходимо задать вопросы бывшему министру внутренних дел.



«Запишите и спросите в конце!» — обратился Гахария к Цулукиани, на что она ответила, что сама решит, что записывать, а что нет.



«Послушайте, я задаю вопрос, у меня тут не безграничное терпение. Вы обязаны сидеть там, где сидите, и отвечать на мои вопросы, в отличие от меня. Эта обязанность прописана в Уголовном кодексе. Если бы у вас не было такой обязанности, вы бы не просили о включении», - обратилась Цулукиани к Гахарии.



На замечание Цулукиани Гахария ответил, что «у него тоже нет лимита терпения».



«У меня тоже нет лимита терпения, я просил вас дать мне закончить. У меня нет обязательства [сидеть здесь]. Не волнуйтесь, успокойтесь!» — сказал Гахария. Член комиссии Тенгиз Шарманашвили отреагировал на это заявление и отметил, что успокоиться должен сам Гахария .



«Кто должен успокоиться, а кто сбежал за пределы нашей страны, хорошо видно», - обратился Шарманашвили к Гахария.



В свою очередь, Гахария ответил, что «вы очень хотите, чтобы я сбежал, но не дождетесь!»



Цулукиани также ответила репликой.



«Вы, наверное, получите там гарантии и потом вернетесь», - отметила Цулукиани.





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