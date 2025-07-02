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МИД Германии выразил поддержку послу в Грузии
02.07.2025 19:54
МИД Германии заявляет, что Федеративная Республика Германия поддерживает посла Петера Фишера в Грузии и отмечает, что он представляет интересы Германии в Грузии.
«Федеративная Республика Германия поддерживает своего посла в Грузии. Он представляет наши интересы в Грузии. Его обязанность — знать, что происходит в Грузии, и разговаривать со всеми соответствующими сторонами, как указано в Венской конвенции.
Более 30 лет Германия является большим партнером и другом Грузии. Наша политика не изменилась. Действия грузинских властей привели к ухудшению отношений с Германией, Европейским союзом и другими международными партнерами. Мы отвергаем необоснованные обвинения в наш адрес и в адрес нашего дипломатического персонала.
Восстановление отношений зависит от Грузии», — заявил пресс-секретарь.
Напомним, что в последнее время представители «Грузинской мечты» выступают против посла Германии в Грузии Петера Фишера, обвиняя его в поддержке экстремизма. Они также неоднократно заявляли, что Фишер не представляет интересы Германии и занимается самодеятельностью.
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