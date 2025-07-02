Более 40 пунктов заместительной терапии будут переданы государственным структурам, программа будет бесплатной

02.07.2025 20:16





По словам председателя парламентского комитета по здравоохранению Зазы Ломинадзе, парламент Грузии одобрил важный законопроект с точки зрения ужесточения наркополитики.



Как сообщил Первому каналу Грузии Заза Ломинадзе, программа заместительной терапии для наркозависимых будет бесплатной.



При этом государство полностью берет на себя ответственность за импорт психотропных веществ.



«В Грузии было более 40 пунктов наркозамещения, где наркозависимые получали различные препараты. Изменяется то, что все это передается из частных структур в государственные, где государство будет полностью контролировать. Для тех, кто должен был за это платить, положительным моментом является то, что программа будет бесплатной. Лечению будут подлежать все нуждающиеся в медикаментах. Кроме того, государство полностью возьмет на себя импорт психотропных веществ. Затем, как и прежде, будет осуществляться реализация в аптечной сети. Это исключит частные и финансовые интересы», — заявил Заза Ломинадзе.



Парламент принял в третьем чтении поправки в закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





