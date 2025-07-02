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Посольство Ирана: замминистра иностранных дел Грузии сделал запись в открытой книге соболезнований
02.07.2025 20:45
Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили сделал запись в открытой книге соболезнований «в связи с гибелью людей в результате израильской атаки и выразив солидарность с Ираном», сообщает посольство Ирана.
«В понедельник и вторник, 30 июня и 1 июля 2025 года, в посольстве Исламской Республики Иран в Тбилиси состоялось мероприятие, посвященное памяти мучеников, погибших во время вооруженного нападения израильского режима на территориальную целостность Ирана.
В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Тбилиси, в том числе послы Туркменистана, Казахстана, Армении и Азербайджана, временный поверенный в делах Ирака, военный атташе Китая, а также представители религиозных групп, в том числе председатель Управления мусульман Грузии, члены иранской диаспоры.
Они сделали записи в книге соболезнований, открытой в посольстве, выразили свои соболезнования и солидарность с Ираном.
Мы выражаем глубокую признательность нашим друзьям и партнерам за поддержку и сострадание в это трудное время», — говорится в заявлении дипведомства.
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