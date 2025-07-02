На приеме по случаю Дня независимости США присуствуют лишь несколько представителей «Грузинской Мечты»

02.07.2025 20:47





Впервые прием по случаю Дня независимости США проходит без премьер-министра и депутатов «Мечты». По предварительной информации, ни Кобахидзе, ни депутатам Мечты не было направлено приглашений от дипмиссии.



По информации «Пирвели», посольство пригласило только отдельных министров. На данный момент на приеме, организованном Дуниганом, присутствуют только Гела Геладзе (глава МВД), Ираклий Чиковани (глава Минобороны) и Гиви Миканадзе (глава Минобразования). В посольстве находится пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Традиционное и важное мероприятие проходит без Михаила Кавелашвили в офисе американской дипмиссии. Его, по всей видимости, тоже не пригласили в посольство.



ТВ «Пирвели» поинтересовалась у присутствовавших на приеме высокопоставленных лиц из команды Иванишвили, почему на приеме не было Ираклия Кобахидзе или кого-либо из депутатов от «Мечты», однако они не ответили ни на один вопрос.





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