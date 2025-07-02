6 лет спустя после «Ночи Гаврилова» Гахария впервые упоминает Анзора Чубинидзе в контексте событий 20 июня

02.07.2025 20:51





6 лет спустя после «Ночи Гаврилова» бывший министр внутренних дел и экс-премьер-министр Георгий Гахария впервые упоминает главу Государственной службы специальной охраны Анзора Чубинидзе в контексте событий 20 июня.



Гахария сделал заявление после того, как так называемая комиссия Теи Цулукиани поинтересовалась, почему тогдашний посол Германии в Грузии Хуберт Книрш присутствовал в здании парламента.



Экс-премьер-министр подтвердил присутствие дипломата в законодательном органе.



Гахария заявил, что Чубинидзе, вместо того, чтобы бегать перед камерами, лучше было бы присматривать за послом.



«Возможно, снаружи было бы опаснее, но, к сожалению, тогдашнее руководство СГБ не советовало мне делать такие вещи... Если вы вообще понимали, посол, и я могу пойти еще дальше, он человек, находящийся под защитой государства, и вместо этого было бы лучше, если бы глава СГБ не бегал на передовой и не попадал на камеры и не был на передовой, чтобы присматривать за послом», — сказал Гахария об Анзоре Чубинидзе.



Ранее Георгий Гахария подтвердил, что посол Германии был в парламенте 20 июня, хотя он сказал, что не знает, кто его туда пустил.



«Посол Германии в это время был в здании, он был в здании, посол Германии оказался в здании после того, как начался штурм, мы дали указание Департаменту международных связей МВД, этот департамент сообщил всем послам в Грузии, что оппозиция начала физический штурм парламента... Посол Германии встал и пришел, кто его пустил в здание парламента, понятия не имею», сказал Гахария.



20 июня, в ночь рейда, Анзор Чубинидзе запечатлен на камеру вместе со спецназом, перемещающимся среди них и контролирующим ситуацию. Кадры были сделаны, когда спецназ стрелял резиновыми пулями по гражданам.





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