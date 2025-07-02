Посол США в Грузии: вы не получите демократический мандат, заставляя молчать своих оппонентов

02.07.2025 21:08





В посольстве США в Грузии прошел прием в честь Дня независимости Америки (отмечается 4 июля). Посол Робин Данниган, которая покинет страну в конце месяца и таким образом завершит свою дипломатическую миссию, рассказала на мероприятии о вкладе Соединенных Штатов в развитие демократии в Грузии. Значительную часть речи дипломат посвятила задержанным в Грузии активистам и лидерам оппозиции:



«Сегодня граждане, являющиеся политическими противниками правительства, находятся в тюрьме. Представители гражданского общества подвергаются преследованиям за свою пропаганду верховенства закона, свободных СМИ и свободных и справедливых выборов. А еще есть обычные граждане, которых называют «радикалами», потому что их взгляды отличаются от взглядов государственных чиновников.



Как сказал наш вице-президент: вы не получите демократический мандат, заставляя молчать своих оппонентов или заключая их в тюрьму, и вы не получите его, игнорируя своих основных избирателей по таким вопросам, как кто должен быть частью нашего общего общества.



Те из нас, кто пользуется свободами демократии, никогда не должны принимать их как должное. Давайте всегда стремиться защищать и укреплять свободы, которые нам дороги. Как сказал Кеннеди: Цена свободы — постоянная бдительность. Такова была цена вчера, сегодня и таковой будет всегда.



В заключение хотела бы коснуться того, что является источником жизненной силы демократии – оптимизма. Я оптимистично настроена в отношении демократии в Соединенных Штатах и ​​здесь, в Грузии. Я оптимист, потому что знаю, что большинство американцев и грузин верят в обещание демократии и нашу обязанность защищать ее. Я настроена оптимистично, потому что знаю, что многие люди в Соединенных Штатах и ​​Грузии служат своей стране. Я также настроена оптимистично, потому что знаю, что молодежь обеих стран исключительна. Меня постоянно вдохновляет следующее поколение американцев и грузин. Они вселяют в меня оптимизм относительно нашего будущего и будущего партнерства США и Грузии.



Говоря о партнерстве США и Грузии, я хочу поблагодарить замечательную команду посольства США за все, что вы делаете для поддержки Соединенных Штатов и Грузии, включая организацию сегодняшнего праздника. Я также хочу выразить особую благодарность нашей команде USAID и отметить ваше время в этой стране. Наконец, я хочу поблагодарить наших щедрых спонсоров за их поддержку. Я знаю, что наши спонсоры также верят в силу дружбы США и Грузии.



Как многие из вас знают, после 33 лет дипломатической службы мой муж Гарри и я решили завершить свою карьеру и покинуть эту замечательную страну в конце этого месяца. С того дня, как мы приехали в Грузию, грузины открыли нам свои сердца и дома, дав нам почувствовать себя частью грузинской семьи. Спасибо вам всем за вашу дружбу. Мы всегда будем друзьями Грузии, и когда я уеду, частичка моего сердца останется здесь. И я никогда не перестану верить и поддерживать будущее демократии Грузии.



В заключение я хотела бы пригласить вас на тост – за силу обещания демократии, за нашу приверженность ее защите и за наш оптимизм в том, что мы добьемся успеха», — сказала Робин Данниган.





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