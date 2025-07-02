|
|
|
Посольство Израиля обеспокоено присутствием замглавы МИД Грузии на мероприятии солидарности с Ираном
02.07.2025 21:10
Посольство Израиля заявило, что обеспокоено присутствием заместителя министра иностранных дел «Грузинской мечты» на мероприятии солидарности, состоявшемся в посольстве Ирана.
Посольство Израиля сообщило телекомпании «Formula», что «глубоко разочаровывает» участие заместителя министра иностранных дел в таком мероприятии.
«Мы были обеспокоены, когда узнали, что заместитель министра иностранных дел Грузии посетил мероприятие солидарности в посольстве Ирана в Тбилиси. В то время, когда Запад осуждает нападения Ирана на мирное население Израиля и поддерживает его усилия по прекращению его ядерных и геноцидных амбиций, глубоко разочаровывает участие заместителя министра иностранных дел в таком мероприятии. Это морально неправильно», — заявило посольство Израиля.
По данным посольства Ирана в Грузии, соболезнования и солидарность с Ираном выразил заместитель министра иностранных дел «Грузинской мечты» Александр Хвтисишвили.
По данным посольства, Александр Хвтисишвили посетил мероприятие в посольстве, посвященное «памяти мучеников, погибших во время нападения израильского режима на территориальную целостность Ирана».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна