Посольство Израиля обеспокоено присутствием замглавы МИД Грузии на мероприятии солидарности с Ираном

02.07.2025 21:10





Посольство Израиля заявило, что обеспокоено присутствием заместителя министра иностранных дел «Грузинской мечты» на мероприятии солидарности, состоявшемся в посольстве Ирана.



Посольство Израиля сообщило телекомпании «Formula», что «глубоко разочаровывает» участие заместителя министра иностранных дел в таком мероприятии.



«Мы были обеспокоены, когда узнали, что заместитель министра иностранных дел Грузии посетил мероприятие солидарности в посольстве Ирана в Тбилиси. В то время, когда Запад осуждает нападения Ирана на мирное население Израиля и поддерживает его усилия по прекращению его ядерных и геноцидных амбиций, глубоко разочаровывает участие заместителя министра иностранных дел в таком мероприятии. Это морально неправильно», — заявило посольство Израиля.



По данным посольства Ирана в Грузии, соболезнования и солидарность с Ираном выразил заместитель министра иностранных дел «Грузинской мечты» Александр Хвтисишвили.



По данным посольства, Александр Хвтисишвили посетил мероприятие в посольстве, посвященное «памяти мучеников, погибших во время нападения израильского режима на территориальную целостность Ирана».





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