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Жигимантас Павиленис: Грузия переживает захват власти со стороны путинских марионеток


03.07.2025   13:21


Грузия переживает захват власти со стороны путинских марионеток – Мы должны поддержать Грузию! – об этом в социальной сети Х пишет заместитель главы комитета сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павиленис.

По его словам, Грузия всегда была первой, кто противостоял российской агрессии.

«Грузия всегда была первой, кто противостоял российской агрессии – сейчас же она первая, кто переживает захват власти со стороны путинских марионеток. Мы должны поддержать Грузию!» – пишет Павиленис.


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