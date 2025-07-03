Жигимантас Павиленис: Грузия переживает захват власти со стороны путинских марионеток

03.07.2025 13:21





Грузия переживает захват власти со стороны путинских марионеток – Мы должны поддержать Грузию! – об этом в социальной сети Х пишет заместитель главы комитета сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павиленис.



По его словам, Грузия всегда была первой, кто противостоял российской агрессии.



«Грузия всегда была первой, кто противостоял российской агрессии – сейчас же она первая, кто переживает захват власти со стороны путинских марионеток. Мы должны поддержать Грузию!» – пишет Павиленис.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





