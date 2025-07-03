Гиги Церетели принимает участие в работе сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ

03.07.2025 13:51





Председатель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Церетели принимает участие в работе сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Указанную информацию распространяет «Европейская Грузия».



По информации партии, заседания проходят в португальском Порту, и в них принимает участие более 500 парламентских представителей и гостей из 56 стран мира.



На данной сессии ассамблея подводит итоги проделанной работы за год, заслушивает отчеты докладчиков по политической, экономической ситуации, а также ситуации по демократии и защите прав человека, заключения миссий наблюдателей на выборах и утверждает соответствующие резолюции.



«Основными вопросами дебатов являются продолжающаяся российская агрессия против Украины, конфликт между Израилем и Ираном и вызовы региональной безопасности, ситуация по демократии и защите прав человека в странах-членах организации, нарушения основополагающих принципов ОБСЕ и стратегии усиления организации.



Обстановка, сложившаяся в Грузии, острый политический кризис и оценка репрессивных действий со стороны власти стали важной частью дебатов, и соответствующие пункты будут предусмотрены в проекте итоговой резолюции. Также польской делегацией была представлена специальная резолюция «О демократии и поддержке ценностей ОБСЕ в Грузии»", - говорится в заявлении партии.



В партии также сообщают, что у Гиги Церетели, как у бывшего президента парламентской ассамблеи ОБСЕ состоялись встречи с действующим президентом организации Пией Каума, руководителем ОБСЕ/БДИПЧ Марией Телалян, министром иностранных дел Португалии Пауло Ранжелом, а также представителями парламентских делегаций разных стран.



В конце сессии члены парламентской ассамблеи ОБСЕ изберут нового президента и новый состав бюро организации.





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