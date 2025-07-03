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Регулятор признал TV Pirveli и Formula нарушителями после жалобы «Грузинской мечты»
03.07.2025 19:05
Национальная комиссия по коммуникациям признала оппозиционные телекомпании TV Pirveli и Formula нарушителями в ответ на жалобу правящей партии «Грузинская мечта», однако не стала применять к ним штрафные санкции. О решении регулятора сообщает Formula.
В начале июня ГМ заявила в комиссию о нарушении Закона «О вещании» двумя популярными телекомпаниями. Причиной стало то, что в сюжетах о «Грузинской мечте» журналисты телеканала использовали термины «русификация», «нелегитимный парламент», «так называемый председатель парламента», «депутат олигарха», «суд режима», «узник режима», а также называли миллиардера-основателя ГМ Бидзину Иванишвили «олигархом».
Жалоба основывалась на новых положениях закона. По инициативе правящей партии в нем прописали новые стандарты «объективности» и журналистской этики, а также запретили финансирование СМИ из иностранных источников.
Как в Грузии, так и за ее пределами эти изменения восприняли как направленные против критических медиа. Правозащитники высказывали опасения, что они послужат инструментом цензуры, контроля за редакционной политикой и давления на журналистов.
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