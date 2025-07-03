Леван Хабеишвили: Обращаюсь к «Лело» - на двух стульях не усидеть

03.07.2025 20:19





На двух стульях не усидеть, вам нужно решить, либо вы на стороне Иванишвили и принимаете участие в его выборах, либо вы вместе с грузинским народом, - с такими словами к коалиции «Лело – Сильная Грузии» председатель политсовета «Нацдвижения» Леван Хабеишвили обратился.



По его словам, путь к поражению Иванишвили пролегает «через единство, уличные протесты, а участие в выборах будет предательством узников совести».



«Обращаюсь к «Лело», на двух стульях не усидеть, вам нужно решить, либо вы на стороне Иванишвили и принимаете участие в его выборах, либо вы вместе с грузинским народом. Никакие другие формации не пройдут, это будет предательством грузинского народа, даже, если мы – политики, будем молчать, народ вам этого не простит, поэтому выбор очень прост, несмотря на то, что вы приняли решение об участии в выборах, я все же не оставляю надежду, что вы измените позицию, так как нет никаких двух путей, есть только один путь, и это усиление уличного протеста путем бойкота, победить Иванишвили можно только мощным уличным протестом, иначе не выйдет, поэтому вам придется принять четкое решение, то, что мы видим сейчас, это то, что, к сожалению, вы собираетесь перейти в их лагерь, чтобы будет очень печально для вас, но я все же оставляю надежду, что вы все таки не окажется на стороне Бидзины. Это будет предательством узников совести, которые безосновательно заточены режимом Иванишвили», - говорится в заявлении Хабеишвили, которое распространяет пресс-служба партии.





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