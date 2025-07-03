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Народный защитник посетил Руставскую тюрьме №12
03.07.2025 20:23
Народный защитник Леван Иоселиани посетил 12-ое полуоткрытое и закрытое пенитенциарное учреждение города Рустави.
По данным аппарата Народного защитника, Леван Иоселиани ознакомился с инфраструктурой пенитенциарного учреждения, осмотрел прогулочные зоны, медицинскую часть, комнаты разгрузки, камеры одиночного заключения. В ходе беседы с главой администрации учреждения Народный защитник получил подробную информацию о программах реабилитации заключенных. Он ознакомился с существующими психосоциальными и образовательными программами в пенитенциарном учреждении с точки зрения взаимодействия с заключенными.
По данным аппарата Народного защитника, Леван Иоселиани побеседовал и ознакомился с условиями содержания заключенных, в том числе посетил и побеседовал с заключенными учреждения № 12:Никой Гварамией, Зурабом Гирчи Джапаридзе, Мамукой Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Ираклием Окруашвили, Георгием Вашадзе, Гиви Таргамадзе, Никой Мелия и Ромео Микаутадзе.
«Народный защитник и его сотрудники регулярно мониторят пенитенциарные учреждения и следят за соблюдением прав заключенных», — говорится в информации.
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