Манджгаладзе: Вашадзе и сейчас работает над формулой единства

04.07.2025 14:23





Вашадзе и сейчас работает над формулой единства, - об этом в программе «Ньюсрум дня» на «Палитраньюс» заявил один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе. По его словам, «единство - это выход».



«Настрой Георгия Вашадзе таков, что он и сейчас работает над формулой единства - думаю, на следующей неделе выйдет в письменном виде. Единство — это выход. Некоторые говорят, что «давайте закончим говорить о единстве, знаем же, что это не получается» - не получается единство в одной партии и под одним номером, но мы ведь едины в том, что нужно менять режим? Мы ведь едины в том, что новые парламентские выборы выведут нас из кризиса? Мы также согласны в том, что те молодые задержанные ребята тоже должны выйти — и где разделение? Мы едины, что дало результат, что режим не признан, не имеет легитимации, режим чувствует это и пытается продлить пребывание у власти», - отметил Паата Манджаладзе.



Говоря на эту же тему, Манджгаладзе отметил, что «в оппозиции есть разногласия по тактическим и стратегическим вопросам, но это не значит, что они не едины в принципиальных вопросах».





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