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Прокуратура опрашивает бывшего министра финансов в рамках дела об открытии КПП в селе Чорчана
04.07.2025 14:59
Бывшего министра финансов Иванэ Мачавариани опрашивают в прокуратуре в рамках дела об открытии контрольно-пропускного пункта в селе Чорчана.
Как заявил журналистам Иванэ Мачавариани по прибытии в следственный орган, он не знает, какие у них могут быть к нему вопросы.
«Я не знаю, какие у них могут быть вопросы. Я вам скажу, когда они меня спросят», — сказал Иванэ Мачавариани.
Иванэ Мачавариани занимал должности министра финансов и вице-премьера в 2018–2021 годах.
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