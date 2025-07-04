Прокуратура опрашивает бывшего министра финансов в рамках дела об открытии КПП в селе Чорчана

04.07.2025 14:59





Бывшего министра финансов Иванэ Мачавариани опрашивают в прокуратуре в рамках дела об открытии контрольно-пропускного пункта в селе Чорчана.



Как заявил журналистам Иванэ Мачавариани по прибытии в следственный орган, он не знает, какие у них могут быть к нему вопросы.



«Я не знаю, какие у них могут быть вопросы. Я вам скажу, когда они меня спросят», — сказал Иванэ Мачавариани.



Иванэ Мачавариани занимал должности министра финансов и вице-премьера в 2018–2021 годах.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





