Экс-министр обороны Ираклий Окруашвили приговорен к 8 месяцам лишения свободы

04.07.2025 15:02





Оппозиционный политик Ираклий Окруашвили признан судом виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента.



Решением судьи Тамар Мчедлишвили он приговорен к 8 месяцам лишения свободы и лишен права занимать должности в течение 2 лет.



Ираклий Окруашвили не присутствовал на заседании и не воспользовался правом выступить с заключительным словом.



Для справки, Ираклий Окруашвили был вызван для дачи объяснений во временную следственную комиссию парламента 26 марта, однако явиться отказался.



Ираклию Окруашвили предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса, что означает «невыполнение требований временной следственной комиссии парламента Грузии». Данное деяние наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.





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