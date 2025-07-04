Правительство в ближайший период представит общественности концепцию реформирования высшего образования

04.07.2025 17:12





Правительство в ближайшее время представит общественности концепцию реформы высшего образования. По информации администрации правительства, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании правительственной комиссии по реформе высшего образования, которое прошло в администрации правительства под руководством премьер-министра Ираклия Кобахидзе.



«На сегодняшнем заседании члены комиссии окончательно согласовали свои позиции по концепции реформы высшего образования. Документ для дальнейшего совершенствования будет обсуждаться со специалистами отрасли, руководителями вузов и представителями бизнес-сектора, после чего окончательный документ будет представлен широкой общественности. Работа над концепцией реформирования высшего образования ведется несколько месяцев.



На встрече было подчеркнуто, что концепция включает вопросы, которые позволят решить вызовы, стоящие перед системой высшего образования, в течение ближайших нескольких лет.



Как отметил на заседании премьер-министр, на основании концепции возможно будет улучшить качество высшего образования в стране и создать систему, при которой молодежь сможет получать в Грузии высшее образование европейского качества», - говорится в информации.





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