Оппозиция: «Мечта» не поддержала декларацию, призывающую Сирию отменить признание Абхазии и Цхинвальского региона

04.07.2025 18:08





«Грузинская мечта» не поддержала на Парламентской ассамблее ОБСЕ декларацию, которая призывает Сирию отменить признание Абхазии и Цхинвальского региона, а также содержит записи в поддержку территориальной целостности Грузии, говорится в заявлении «Коалиции за перемены».



Кроме того, они отмечают, что «режим Иванишвили и национальные интересы Грузии несовместимы».



«Это предательство суверенитета Грузии, ее территориальной целостности и наших беженцев. Парламентская ассамблея ОБСЕ также четко зафиксировала: в Грузии должны быть проведены новые справедливые и свободные парламентские выборы; все политические заключенные должны быть немедленно освобождены; российский закон должен быть отменен.



Мы, «Коалиция за перемены», заявляем: мы не признаем т.н. власть, которая стоит рядом с Россией и объявляет войну собственному народу! Мы сделаем все для их непризнания и окончательного обрушения, чтобы вместе с нашими гражданами вернуть страну на европейский путь, что является важнейшим условием для объединения Грузии и достойного возвращения беженцев», — говорится в заявлении.





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