«Лело – Сильная Грузия» примет участие в выборах в органы местного самоуправления

05.07.2025 14:13





Коалиция «Лело – Сильная Грузия» примет участие в выборах в органы местного самоуправления. В связи с этим в офисе коалиции состоялся специальный брифинг.



Как заявил генеральный секретарь партии Ираклий Купрашвили, они вступают в борьбу «против российского режима еще на одном главном поле».



«Сегодня коалиция «Сильная Грузия» делает заявку. Сегодня коалиция «Сильная Грузия» официально и декларировано начинает борьбу за каждого гражданина Грузии, права каждого человека, будущее каждого молодого и благополучие каждого престарелого человека. Мы вступаем в борьбу против диктатуры, российского режима еще на одном главном поле. Здесь же хочу обратиться к прозападной оппозиции, у нас общая цель.



Это – покончить с российским режимом. Мы уважаем выбор каждой оппозиционной партии, однако мы выбираем борьбу еще на одном дополнительном поле. Что самая главное, у нас, проевропейских оппозиционных партий, общая цель, победа над режимом. Как оказалось, мы избрали другую стратегию. Мы готовы к полной вовлеченности, полному сотрудничеству, как и ранее, мы готовы тотально, всем своим ресурсом быть включенными в протест и активистское уличное сопротивление. С нашей стороны это борьба и протест будут продолжены. Здесь же мы заявляем о своей готовности и предлагаем прозападной оппозиции к усилению друг друга в нашей борьбе. Мы готовы к единству с прозападной оппозицией и готовы к коалиционной работе. Идентифицировать предстоящие выборы, как местные, преступление. 4 октября – это день борьбы против де-факто властей на де-факто выборах. Это индивидуальный процесс каждого гражданина Грузии и приговор режиму. Мы вместе должны победить в нашей борьбе с режимом. В этой борьбе мы не собираемся уступать ни пяди нашей свободы ни в Тбилиси, ни в регионах, мы готовы к тотальному сопротивлению, физическим расправам, которые «Грузинская мечта» предпримет против нас, готовы к репрессиям, заключению. Два наших лидера – Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, находятся в тюрьме. Также в заключении Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили. Несмотря на то, сколько из нас может пополнить ряды политзаключенных, мы не намерены останавливать борьбу, так как ответ ясен. Эти люди находятся в тюрьмах из-за того, что боролись и не собирались уступать.



Мы провозгласили о своей борьбе с де-факто властями на де-факто выборах, и, в первую очередь, мы надеемся на вас, наше общество. Борьба будет до конца, и при нашем единстве она окончится победой»,- заявил Купрадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





